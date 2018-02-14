Более четырех тысяч фрагментов разбившегося Ан-148 нашли в районе крушения

Сотрудники МЧС во время поисковых работ в районе падение самолета Ан-148

Сотрудники МЧС во время поисковых работ в районе падение самолета Ан-148

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС обнаружили в районе крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области более 4,1 тысячи обломков воздушного судна, проведено обследование 50 гектаров территории, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"По состоянию на 19.00 на месте катастрофы Ан-148 обнаружено 4139 фрагментов воздушного судна", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в среду на месте крушения самолета было найдено 2060 обломков, проведено обследование зоны поиска на территории около 50 гектаров.