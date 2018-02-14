Россияне стали чаще гибнуть в ДТП с автобусами

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Водители автобусов в России по итогам прошлого года стали на 5,9% чаще провоцировать ДТП, в результате в таких авариях погибли на 26,1% больше людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД.

"Четвертый год подряд отмечается увеличение как количества ДТП с участием автобусов, так и их количество из-за нарушений, допускаемых их водителями, причём в последнем случае рост количества таких ДТП идёт прогрессирующими темпами", — констатируют в ведомстве.

В 2017 году водители автобусов спровоцировали более 5,6 тысячи ДТП (на 5,9% больше, чем в 2016 году), в которых погибли 324 (на 26,1% больше) и получили ранения почти 8,7 тысячи (на 6,1% больше) человек.

В пяти крупнейших авариях с автобусами погибли 80 и получили травмы 88 человек. Они произошли в Татарстане, Марий Эл, на Кубани, в Забайкалье и Владимирской области.

В 2018 году уже произошла как минимум одна авария с участием автобуса и большим количеством погибших. ДТП произошло утром 6 февраля на 443-м километре федеральной автомобильной дороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола" на территории Тихвинского района Ленинградской области. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибли девять человек, которые находились в микроавтобусе, по предварительным данным, большинство из них из Вологодской области.

Ранее МВД России назвало самые распространенные причины ДТП с автобусами в России. Ими стали переутомление водителей и плохое техническое состояние самих автобусов.