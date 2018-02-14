DJ Smash опознал в своих обидчиках экс-депутата Телепнева и его друга

ПЕРМЬ, 14 фев — РИА Новости. Музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash, во время состоявшейся в среду процедуры опознания указал на экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, как на людей, причинивших ему увечия, сообщил РИА Новости адвокат диджея Евгений Васев.

Драка с участием DJ Smash произошла в клубе в Перми 10 февраля. Информацию о произошедшем инциденте РИА Новости подтвердил креативный директор клуба Данил Гурьянов. 12 февраля в отдел полиции № 6 в Перми "от гражданина 1982 года рождения поступило заявление о том, что в одном из заведений города ему были причинены телесные повреждения".

"Опознание состоялось сегодня. Потерпевший узнал в нападавших Александра Телепнева и Сергея Ванкевича", — заявил адвокат.

Ранее Телепнев пытался опровергнуть информацию об избиении диджея на своей странице в Facebook. По словам Телепнева, в СМИ появилась дискредитирующие его сведения, он хорошо относится к DJ Smash и его творчеству, а при встрече с ним в баре лишь сделал пару фотографий.

Однако в ходе допроса Ширман подробно рассказал, каким образом Телепнев наносил ему травмы, и где стояли все участники драки.

"Потерпевший показал, куда его ударяли и с какой периодичностью, пояснил, как все это произошло", — отметил адвокат.

По словам адвоката, предоставленные данные в корне меняют квалификацию преступления — дело будет рассматриваться по ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", то есть совершенное группой лиц. Соответственно, наказание, которое грозит обидчикам, составляет не три года, а пять лет.

В дополнение к показаниям потерпевшего адвокат предоставил свидетельские показания.

"Вчера я лично общался с очевидцем событий. Он также опознает в нападавших Телепнева и Ванкевича", — добавляет Васев.

Поиски свидетелей ведет и сам потерпевший — музыкант опубликовал в Instagram просьбу откликнуться возможных очевидцев его избиения, гарантировав им "полную поддержку и конфиденциальность".

В пермском отделении "Единой России" сообщили РИА Новости, что ситуацию с дракой в баре Перми взяли на контроль, и уточнили, что в случае возбуждения уголовного дела членство Телепнева в партии будет приостановлено.