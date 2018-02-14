В Кемерово столкнулись три автомобиля

КЕМЕРОВО, 14 фев — РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия в Кемерове, в результате которого один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает региональный главк МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло в среду днем на улице Юрия Двужильного. Автомобиль марки Ford столкнулся с "Ладой Калиной", а затем с ВАЗ-2107. Чтобы избежать заторов на дороге, прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС регулировали движение.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны ФПК по направлению микрорайона Южный, не остановился на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем "Лада", который выезжал с территории рынка на разрешающий "зеленый". После этого водитель Ford выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на автомобиль ВАЗ-2107, остановившийся перед светофором", — говорится в сообщении.

В результате ДТП, по данным полиции, погиб водитель "семерки", травмы различной степени тяжести получили две пассажирки этой машины, а также пассажирка Ford. Потерпевшие доставлены в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы, добавили в МВД.

"Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС", — отмечает ведомство.