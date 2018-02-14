DJ Smash ищет в соцсетях свидетелей своего избиения в Перми

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash), избитый в клубе в Перми, опубликовал в Instagram просьбу откликнуться возможных свидетелей его избиения.

Драка с участием DJ Smash произошла в клубе в Перми 10 февраля. Информацию о произошедшем инциденте РИА Новости подтвердил креативный директор клуба Данил Гурьянов. 12 февраля в отдел полиции №6 в Перми "от гражданина 1982 года рождения поступило заявление о том, что в одном из заведений города ему были причинены телесные повреждения". Как сообщили в МВД, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". В полиции не уточнили, кто проходит подозреваемым по делу.

Публикация от Smash (@djsmash) Фев 14, 2018 в 12:01 PST

"Внимание! Если среди вас есть свидетели произошедшего в клубе "Дом Культуры", если вы знаете что-то, но еще не дали показания, потому что боитесь или вам не дают этого сделать… просьба связаться со мной на Helpsmash@mail.ru. Полную поддержку и конфиденциальность гарантирую лично", — написал Ширман.

Ранее издание URA.RU сообщило, что диджея избил экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев, который опроверг эту информацию на своей странице в Facebook. По словам Телепнева, в СМИ появилась дискредитирующая его информация, он хорошо относится к DJ Smash и его творчеству, а при встрече с ним в баре лишь сделал пару фотографий.

Позднее рэпер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью, чтобы "в Москве обратили внимание" на поведение Телепнева, который якобы избил диджея. В пермском отделении "Единой России" сообщили РИА Новости, что ситуацию с дракой в баре Перми взяли на контроль, и уточнили, что в случае возбуждения уголовного дела членство Телепнева в партии будет приостановлено.