В Петербурге пенсионер попал в реанимацию после падения наледи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Пожилой мужчина был госпитализирован с травмами в результате падения наледи с крыши дома в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Петроградского района города.

"Вчера, около 15.00 на улице Чапаева произошло падение наледи на жителя района 1947 года рождения. Он тут же был госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина в тяжелом состоянии был направлен в отделение реанимации Александровской больницы.

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга начала проверку по этому факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также ответственные за очистку крыши дома от снега.

"По результатам тщательной проверки соблюдения требований законодательства в ходе зимней уборки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении ведомства.

Это не первый подобный случай в Петербурге. Ранее от полученных травм в результате падения наледи скончалась пенсионерка в Василеостровском районе города. По данному факту СУСК в Петербурге возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а районная прокуратура внесла представление генеральному директору ООО "УК Возрождение" об устранении нарушений закона и поставила вопрос о привлечении виновных должностных к дисциплинарной ответственности.