Основную часть обломков Ан-148 нашли в районе крушения во вторник

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Основная часть обломков разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 — 1,58 тысячи из 2,1 тысячи — была обнаружена в районе поиска во вторник, сообщает МЧС России.

Ранее сообщалось о продлении работ на месте катастрофы Ан-148 до среды и расширении зоны поиска обломков еще на пять гектаров, до 45 гектаров.

"В течение суток обнаружены 1,58 тысячи элементов самолета и фрагменты тел погибших", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в поисковой операции активно используются беспилотники, снегоходы, а также специализированная спасательная техника повышенной проходимости, автокраны, экскаваторы и бульдозеры. На месте авиакатастрофы сейчас работает группировка общей численностью 1,12 тысячи человек и 199 единиц техники.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.