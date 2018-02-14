Вице-премьер Крыма прокомментировал задержание украинского шпиона

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский в связи со случаями шпионажа Украины в Крыму заявил, что агрессивная и провокационная политика украинских властей продиктована обидой за выбор крымчан.

ФСБ неоднократно задерживала в Крыму шпионов и диверсантов, работающих на украинские спецслужбы. Одно из последних — задержание в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже. Правоохранители заявляют, что Давыденко целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ. По этому факту возбуждено дело по статье "шпионаж".

"В них живет обида за то, что в 2014 году произошел референдум, и Крым уже не часть Украины. Но мы уверены в своей правоте, мы знали, что делаем в 2014 году. Крымчане не изменили своему выбору, не отказались. И наоборот, любая такая акция (со стороны Украины), она еще больше работает на то, чтобы крымчане сплачивались вокруг наших общих побед, успехов, достижений", — сказал Полонский в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, недружественными акциями в отношении Крыма украинские власти добиваются обратного эффекта. "Крымчане обращают внимание на то, как плохи дела на Украине, если они только такими инструментами пытаются каким-то образом нас вернуть, как они считают", — отметил Полонский.

Крымский вице-премьер уверен, что подобного рода действия со стороны Украины продолжатся. "Они такие попытки совершали и будут совершать… Но имея сильные силовые структуры, имея слаженно работающие органы власти, мы способны противостоять этим атакам", — сказал вице-премьер.

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