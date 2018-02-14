Томская полиция проводит проверку из-за жалобы на "полтергейста"

НОВОСИБИРСК, 14 фев – РИА Новости. Полиция в Томской области официально проводит проверку по жалобе жителей деревни Маракса Колпашевского района на происходящие в доме необъяснимые явления, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.

В минувший вторник портал Tomsk.ru со ссылкой на рапорт на имя начальника областного главка МВД Александра Будника сообщил, что от жильцов частного дома поступило сообщение о том, что в доме "происходит что-то странное, в том числе летают ножи". Прибывшие на место полицейские якобы подтвердили происходящее. По словам жильцов, несколько суток в доме "летают предметы, падает мебель", а также "упал шкаф, из пустой комнаты вылетела палка, а с полки упали книги".

"Сотрудникам органов внутренних дел поступило сообщение от гражданки, проживающей в Колпашевском районе Томской области. В настоящее время полицейскими проводится проверка в соответствии с действующим законодательством", — сообщил РИА Новости представитель УМВД, добавив, что это вся официальная информация по этому поводу.

В то же время официальный комментарий по ситуации опубликовала Колпашевская епархия Русской православной церкви, в котором говорится, что 12 февраля к священникам обратилась семья, в доме которой стали происходить необъяснимые явления: самопроизвольно летали различные предметы, падала мебель.

"Данные факты подтвердили представители правоохранительных органов, также обратившиеся по этому поводу в епархиальное управление. Прибывший на место священнослужитель, следуя церковной традиции, совершил чин освящения дома, а также провел беседу с его жильцами. В ходе беседы подросток, ставший основным объектом сверхъестественных явлений, изъявил желание принять святое Крещение", — говорится в сообщении.

В епархии интерпретировали происходящее в Мараксе как "действие "духов злобы", — так именует падших ангелов Священное Писание".

"Зло иррационально, агрессивно и разрушительно. Его цель — запугать, искусить и погубить человеческую душу. Однако зло бессильно перед действием Божественной любви. Лишь бы человек сам — свободно, искренне и осмысленно — к ней обратился. Встал на путь веры и заповеданного Христом покаяния. Соединился с Церковью, основанной на земле Господом для того, чтобы сделать человека духовно совершенным и недоступным для сил зла", — говорится в комментарии.