Томские полицейские столкнулись с "полтергейстом" и вызвали священников

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Томской области полицейским пришлось вызывать священника для борьбы с "полтергейстом" в одном из частных домов в Колпашевском районе. Об этом сообщает портал tomsk.ru.

В рапорте на имя начальника УМВД по региону говорится, что к правоохранителям обратился житель поселка Маракса с просьбой решить проблему "летающих по дому предметов". Когда полицейские прибыли на место, на их глазах из навесной полки "выпали книги", а из комнаты, в которой никого не было, "вылетела палка". "Рационального объяснения указанным событиям не нашлось", — сказано в служебной записке.

По просьбе УМВД в борьбу с нечистой силой включились местные священнослужители. Секретарь районной епархии, иеромонах Симеон Койнов подтвердил порталу, что в "проблемном" доме работают люди духовного чина, которые уже провели обряд освящения и теперь остались с ночевкой, чтобы усмирить "полтергейста".

В епархии считают, что подобные явления могут быть связаны с тем, что кто-то в доме практикует языческие ритуалы или увлекается эзотерикой.