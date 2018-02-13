Четыре человека погибли при столкновении двух легковушек в Калмыкии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека погибли и двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Калмыкии во вторник вечером, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МВД по республике Андрей Басхаев.

Авария произошла около 16.00 мск вторника на 281 километре трассы Астрахань – Элиста. Столкнулись Lada Priora и Volkswagen Polo, уточнил Басхаев.

"В результате аварии погибли четыре человека – три мужчины и женщина. Еще двое мужчин пострадали", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, все участники ДТП – жители Калмыкии. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются, добавил представитель МВД.