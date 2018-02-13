В Петербурге пьяные посетители магазина выстрелили в сотрудника

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пьяные посетители магазина в Санкт-Петербурге пять раз выстрелили из травматического пистолета в ногу сотруднику из-за замечания, подозреваемые задержаны, сообщается на сайте Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники вневедомственной охраны в ходе патрулирования получили информацию о том, что в продуктовом магазине, расположенном в доме по набережной реки Фонтанки, слышны звуки стрельбы.

"Патрульные обнаружили пострадавшего сотрудника магазина, который рассказал, что сделал замечание двум нетрезвым посетителям магазина, чтобы они не переставляли ценники на товарах, после чего завязалась словесная перепалка.

В ходе ссоры один из мужчин достал травматический пистолет и пять раз выстрелил в ногу сотруднику магазина, после чего злоумышленники скрылись в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Росгвардейцы, работая по горячим следам, увидели на соседней улице граждан, садящихся в такси, которые подходили под описание. Они были задержаны и переданы сотрудникам полиции. При досмотре у одного из задержанных был изъят травматический пистолет "GrandPower", уточнили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудник магазина госпитализирован в больницу с двумя проникающими ранениями стопы, добавили в Росгвардии.