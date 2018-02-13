В Санкт-Петербурге неизвестный напал на журналистов во время съемки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Мужчина, препятствуя видеосъемке сотрудников телеканала "Санкт-Петербург", повредил журналистам съемочное оборудование, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

"13 февраля в одной из организаций в Невском районе сотрудники телеканала осуществляли видеосъемку. Сотрудник указанной организации, препятствуя видеосъемке, повредил съемочное оборудование. Журналисты вызвали сотрудников полиции. Полицейские оперативно прибыли на место, задержали нарушителя и доставили его в территориальный отдел полиции для разбирательств", — сказано в сообщении.

Как сообщили сами журналисты из телеканала "Санкт-Петербург" на своем сайте, на них напали во время съемки программы "Зона особого внимания". "Репортеры программы ЗОВ телеканала "Санкт-Петербург" пострадали на съёмках. На них напала охрана офиса, в котором мошенники продавали поддельные санитарные книжки. У съёмочной группы испорчена техника. Аферисты сбежали через окна. Журналисты сейчас находятся в 10-м отделении полиции, где дают показания", — сказано в сообщении на сайте.