Эксперт рассказал, как хакеры используют геополитическую обстановку

МАГНИТОГОРСК (Челябинская область), 13 фев — РИА Новости. Хакеры в прошлом году стали в своей деятельности активно использовать геополитическую обстановку для обналичивания денег и получения финансирования, сообщил глава компании по борьбе с киберпреступлениями Group-IB Илья Сачков.

"Хакеры переключились на карточный процессинг. Почему? Потому что геополитическая ситуация при удачной атаке на карточный процессинг позволяет обналичить деньги в другой стране, которая может совершенно не координировать действия с той страной, где произошла атака. Соответственно, снимаются наличные деньги, и очень быстро эти деньги растворяются в мире", — сказал он, выступая на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

"К сожалению, 2017 год дал успешные атаки на территории России, в российских банках именно по карточному процессингу. Стоит изучить технические индикаторы и методы доставки исполняемого кода в сеть. Поразительно, что даже по карточному процессингу многие пострадавшие банки не видели стандартных методов рассылки Cobalt и стандартных их индикаторов", — отметил Сачков.

Второй тренд, который появился и в 2017 году был показан на территории России, — это использование политической ситуации компьютерной преступностью, подчеркнул эксперт. "Появились группы, спонсируемые иностранными государствами, которые совершают действия на территории России. Стоит отметить преступную группу "Лазарь", — уточнил он.

"Проблема с политически мотивированными преступниками — это не только хищение денег в финансовых институтах, но и вывод денег из экономики страны, получение выписок о финансовом положении VIP-клиентов и руководства банков, в том числе окологосударственных", — добавил эксперт.

Сачков также назвал основные объекты кибератак. "Злоумышленники следуют за деньгами, а деньги в России находятся в не очень большом количестве мест — это интернет-банкинг физических и юридических лиц, мобильный телефон, целевые атаки на банки", — заключил он.