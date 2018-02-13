Юрист прокомментировал решение суда, признавшего жительницу Урала мужчиной

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Решение судьи, признавшего мужчиной жительницу Екатеринбурга Юлию Савиновских, мать троих детей, — чудовищно и не основано на законе, считает известный российский адвокат Алхас Абгаджава.
Орджоникидзевский суд Екатеринбурга признал законным изъятие у Савиновских двух приемных детей. Судья указал, что она идентифицирует себя с мужчиной, "стремится к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу", что "по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества".
"Как можно признать мужчиной женщину, у которой трое собственных биологических детей, которых она выносила, родила и выкормила? Которая живет в браке с мужчиной? Дети называют ее мамой и будут и дальше так называть", — сказал Абгаджава РИА Новости во вторник.
По его словам, в законодательстве нет норм, которые позволяют в таком формате определять пол человека, а данных о том, что Савиновских хотела или собиралась сменить пол, нет.
"Кто как выглядит, как одевается и как себя ведет, не играет роли. Сыграть роль мужчины женщина может в фильме, даже в советском кино были такие случаи. Но разве на этом основании суд может решить, что женщина перестала быть женщиной или мужчина перестал быть мужчиной?" – недоумевает юрист.
Он полагает, что решение суда не основано на законе и противоречит здравому смыслу: "Решение чудовищно и войдет в учебники как пример того, что такое решение принимать не только нельзя, но даже стыдно".
Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки. Ее муж заявлял, что у приемных детей в их семье было все необходимое.
Похожая ситуация произошла в конце прошлого года в Хакасии, где у местной жительницы изъяли семерых приемных детей из-за того, что, по мнению службы опеки, у одного из мальчиков были слишком длинные волосы. Тогда суд обязал вернуть детей приемной матери.