Юрист прокомментировал решение суда, признавшего жительницу Урала мужчиной

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Решение судьи, признавшего мужчиной жительницу Екатеринбурга Юлию Савиновских, мать троих детей, — чудовищно и не основано на законе, считает известный российский адвокат Алхас Абгаджава.

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга признал законным изъятие у Савиновских двух приемных детей. Судья указал, что она идентифицирует себя с мужчиной, "стремится к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу", что "по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества".

"Как можно признать мужчиной женщину, у которой трое собственных биологических детей, которых она выносила, родила и выкормила? Которая живет в браке с мужчиной? Дети называют ее мамой и будут и дальше так называть", — сказал Абгаджава РИА Новости во вторник.

По его словам, в законодательстве нет норм, которые позволяют в таком формате определять пол человека, а данных о том, что Савиновских хотела или собиралась сменить пол, нет.

"Кто как выглядит, как одевается и как себя ведет, не играет роли. Сыграть роль мужчины женщина может в фильме, даже в советском кино были такие случаи. Но разве на этом основании суд может решить, что женщина перестала быть женщиной или мужчина перестал быть мужчиной?" – недоумевает юрист.

Он полагает, что решение суда не основано на законе и противоречит здравому смыслу: "Решение чудовищно и войдет в учебники как пример того, что такое решение принимать не только нельзя, но даже стыдно".

Двух приемных детей у Юлии Савиновских изъяли минувшей осенью, по ее словам, из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез. Седьмой размер груди, поясняла Савиновских, доставлял ей неудобства. Власти заявляли, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских заверял, что ничем таким его доверительница не болеет.

Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки. Ее муж заявлял, что у приемных детей в их семье было все необходимое.

Похожая ситуация произошла в конце прошлого года в Хакасии, где у местной жительницы изъяли семерых приемных детей из-за того, что, по мнению службы опеки, у одного из мальчиков были слишком длинные волосы. Тогда суд обязал вернуть детей приемной матери.