МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) обнаружили на параметрическом самописце разбившегося под Москвой Ан-148 запись его последнего полета, сообщается на сайте комитета.
"После установки носителя информации параметрического самописца в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора", — отметили в МАК.
Специалисты скопировали запись шестнадцати полетов, в том числе последнего, и начали ее расшифровку.
Также продолжается подготовка к копированию информации звукового самописца.
Крушение самолета
В авиакомпании заявили, что перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен. При этом перевозчик временно приостановил эксплуатацию всех шести Ан-148 и пообещал сотрудничать со следствием. Сотрудники СК провели обыски в офисе "Саратовских авиалиний", изъяв данные по крушению.
В правительстве заявили, что семья каждого из погибших получит более трех миллионов рублей.