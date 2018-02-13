Один из бортовых аварийных самописцев, найденный на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии

Один из бортовых аварийных самописцев, найденный на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) обнаружили на параметрическом самописце разбившегося под Москвой Ан-148 запись его последнего полета, сообщается на сайте комитета.

Работы по вскрытию черных ящиков продолжались всю ночь. Из-за повреждений специалистам пришлось полностью разобрать защищенные модули памяти, демонтировав носители информации.

"После установки носителя информации параметрического самописца в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора", — отметили в МАК.

Специалисты скопировали запись шестнадцати полетов, в том числе последнего, и начали ее расшифровку.

Также продолжается подготовка к копированию информации звукового самописца.

Крушение самолета

Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В авиакомпании заявили, что перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен. При этом перевозчик временно приостановил эксплуатацию всех шести Ан-148 и пообещал сотрудничать со следствием. Сотрудники СК провели обыски в офисе "Саратовских авиалиний", изъяв данные по крушению.

В правительстве заявили, что семья каждого из погибших получит более трех миллионов рублей.