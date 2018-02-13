В Ярославле вышли на след водителя, который сбил упавшую женщину

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Полиция установила круг лиц, которые могут быть причастны к резонансному ДТП в Ярославле, где водитель Lada Granta задел беспомощную женщину, поскользнувшуюся и упавшую на пешеходном переходе, а потом уехал с места происшествия, сообщает УМВД по региону.

Полиция начала проверку по факту инцидента. Согласно ее данным, ЧП произошло около 9.00 мск 7 февраля на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе. По данным полиции, женщину сбила Lada Granta, предположительно, серебристого цвета. Ведется поиск водителя. С призывом к очевидцам ДТП откликнуться обратилась мэрия Ярославля.

"За эти дни сотрудниками полиции проведен большой объем работы – проверены десятки транспортных средств, водители которых могли быть очевидцами, а также причастными к ДТП, опрошены очевидцы, возможные свидетели", — говорится в сообщении.

"В результате поисковых мероприятий полицейскими определен круг лиц, в отношении которых в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление их причастности к совершению данного ДТП", — информирует полиция.

Запись происшествия появилась на видеосервисе YouTube 9 февраля и к настоящему моменту набрала более 500 тысяч просмотров. На записи видно, как женщина переходит дорогу, пока для машин горит красный свет, но, поскользнувшись, падает. Занимавший среднюю полосу автомобиль, как только для водителей загорается зеленый, начинает движение и задевает еще не поднявшуюся женщину. Очевидцы случившегося не торопились помочь пострадавшей. Стоявшие на светофоре автомобили объехали ее, прохожие подошли и помогли подняться лишь спустя некоторое время. Женщина была госпитализирована с травмой ноги, ей потребовалась операция.