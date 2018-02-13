В Перми возбудили уголовное дело после избиения Dj Smash

ПЕРМЬ, 13 фев — РИА Новости. Пермские полицейские возбудили уголовное дело о причинения вреда здоровью средней тяжести музыканту Андрею Ширману, выступающему под псевдонимом Dj Smash, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Драка с участием DJ Smash произошла в одном из пермских баров 10 февраля. Информацию о произошедшем подтвердил РИА Новости креативный директор бара Данил Гурьянов.

В полиции сообщили, что получили заявление от пострадавшего, мужчины 1982 года рождения. Кто проходит подозреваемым по делу, правоохранители не уточнили.

По данным издания URA.RU, диджея избил бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев. Сам он опроверг эту информацию на своей странице в Facebook. Позже рэпер Тимати опубликовал в Instagram видео DJ Smash со сломанной челюстью, чтобы "в Москве обратили внимание" на поведение Телепнева. В пермском отделении "Единой России" сообщили РИА Новости, что взяли ситуацию с дракой на контроль, и уточнили, что приостановят членство Телепнева в партии, если против него возбудят уголовное дело.