СК возбудил дело после похищения российского ребенка в Вене

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после похищения трехлетней россиянки из номера отеля в Вене, сообщается в Telegram-канале СК.

Кто и зачем похитил ребенка, выясняется. Где сейчас находится девочка, до сих пор неизвестно.

Россиянку похитили 28 декабря прошлого года в отеле "Бьянка". Как рассказал РИА Новости источник в российских правоохранительных органах, в похищении участвовали несколько человек. Собеседник агентства не раскрыл другие детали преступления, а также цели похитителей. Он только отметил, что ребенок зарегистрирован в Москве.

Первыми о случившемся сообщили СМИ, после этого следствие начало проверку. Она и стала основанием для возбуждения дела по статье "Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору".

Виновным грозит до 12 лет лишения свободы.