В Омске нашли двух пропавших школьниц

НОВОСИБИРСК, 13 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Омске нашли двух школьниц, не вернувшихся домой вечером 12 февраля, сейчас их доставляют в отдел полиции, сообщает УМВД по региону.

По данным главка, в понедельник 12 февраля в 23.00 (20.00 мск) в полицию поступило сообщение, что домой с улицы не вернулись две десятилетние девочки. Отмечается, что детей видели около 19.00 (16.00 мск) у горки возле детской поликлиники на улице 12 декабря, 106. С вечера понедельника их искали все полицейские Омска и волонтеры.

"Сотрудниками полиции установлено местонахождении двух школьниц, не вернувшихся домой вечером 12 февраля. Девочки обнаружены на улице Ватутина. В настоящее время они доставляются отдел полиции № 3 УМВД России по Омской области", — говорится в сообщении. В пресс-службе пообещали сообщить подробности позже.

В УМВД добавили, что в поисковых мероприятиях принимал участие личный состав городского отдела полиции № 3 УМВД России по городу Омску и все приданные силы, волонтеры, добровольные народные дружины, водители такси, сотрудники Росгвардии и частных охранных предприятий. Всего около 150 человек.

В то же время СУСК по Омской области по факту пропажи девочек уже возбудил уголовное дело по статье "убийство". По данным следователей, девочки были обнаружены в магазине на улице Ватутина, 3 живыми и здоровыми.

"Известно, что девочки из многодетных, малообеспеченных неблагополучных семей, состоящих на учете. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана принципиальная оценка действиям (бездействию) сотрудников контрольных органов, а также полиции, обязанных контролировать условия проживания и воспитания несовершеннолетних из неблагополучных семей, по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "халатность", — говорится в сообщении.