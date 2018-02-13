В Подмосковье буксируют сломавшуюся электричку на Киевском направлении

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Железнодорожники буксируют электричку, которая сломалась утром на Киевском направлении железной дороги в Подмосковье, сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 7:56 на перегоне Внуково — Лесной Городок Киевского направления МЖД по техническим причинам остановился пригородный поезд 6410 Нара — Москва, находящийся в собственности компании-перевозчика ОАО "ЦППК". Железнодорожники оказывают помощь электричке — отбуксируют ее вспомогательным составом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что диспетчерский аппарат МЖД организовал движение поездов на участке по соседнему пути. Поезда пропускают поочередно, прогнозируется, что электрички и аэроэкспрессы во Внуково будут двигаться с увеличенным интервалом.

По данным официального канала ЦППК в Telegram, на Киевском направлении было задержано семь электричек, время задержки составило до 45 минут.

Ранее сообщалось, что утром во вторник из-за неисправности контактной сети было нарушено движение на Белорусском направлении. По последним данным, были задержаны более 10 электричек и несколько поездов дальнего следования, время задержки — до 1 часа 28 минут.