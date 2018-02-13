Жителей Ярославской области ошибочно предупредили об угрозе радиации

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Телеканалы и радио утром во вторник ошибочно предупредили жителей Ярославской области об опасности радиационного заражения, автоматическое оповещение населения произошло из-за технического сбоя программы, сообщил РИА Новости официальный представитель ГУМЧС по региону Михаил Зверев.

"Сегодня утром по ярославским телеканалам и радио "Маяк" прошло оповещение людей об угрозе радиационного заражения. Эти сообщения появились ошибочно, из-за технического сбоя программы об оповещении населения о чрезвычайных ситуациях", — рассказал Зверев.

В информационных сообщениях говорилось о повышенном уровне радиации, людей попросили приготовить средства индивидуальной защиты, загерметизировать помещение, в котором они находятся, и продукты, а также запастись водой.

ГУМЧС по региону выпустило официальное заявление, в котором говорится, что в настоящее время радиационный фон в регионе в норме, никаких происшествий не зарегистрировано.

"Главное управление МЧС по Ярославской области просит население не беспокоиться", — говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области сообщило, что осуществляет радиационно-гигиенический мониторинг окружающей среды на территории региона. "На данный момент радиационный фон на территории Ярославской области в пределах нормы", — говорится в сообщении управления.