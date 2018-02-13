Кемеровская прокуратура проверит обстоятельства ранения школьника ножницами

КЕМЕРОВО, 13 фев — РИА Новости. Прокуратура Центрального района города Кемерово начала проверку по факту ранения 10-летнего мальчика ножницами, в рамках которой предстоит установить все обстоятельства инцидента, условия жизни участников конфликта и профилактическую работу профильных органов, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

По данным ГУМВД по Кузбассу, вечером 9 февраля в медицинское учреждение за помощью обратился ребенок с резаной раной в области шеи. Предварительно установлено, что двое 10-летних детей на улице нашли ножницы. В ходе игры один из них случайно задел ими другого. Мальчику оказали медицинскую помощь, его здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции проводят проверку.

"Прокуратура области организовала проверку и поручила ее прокуратуре Центрального района Кемерова. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и проверено исполнение законодательства о безопасности и профилактике правонарушений, в том числе школа, подразделение по делам несовершеннолетних и другие органы. Помимо этого, будет дана оценка условиям жизни и воспитания обоих участников инцидента", — сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, происшествие под личный контроль взял уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. По его словам, инцидент произошел за пределами школы, и никакого криминала и злого умысла в случившемся не усматривается.

По данным омбудсмена, родители обоих участников первоначально не имели претензий, согласились, что все произошло случайно, и "у мальчишек такое бывает". Однако позже мама пострадавшего мальчика обратилась в СМИ, возможно, решив получить компенсацию, что, по мнению Кислицына, не совсем корректно.