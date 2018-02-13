В Томской области рассказали о состоянии пострадавших при аварии Ми-8

НОВОСИБИРСК, 13 фев – РИА Новости. Трое пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 в Томской области находятся в состоянии средней степени тяжести, еще одна женщина — в тяжелом состоянии, сообщает во вторник региональная администрация.

"Госпитализированные при аварийной посадке вертолета Ми-8 на томском Севере в стабильном состоянии. На лечении в больнице Стрежевого находятся четыре человека…. Врачам Стрежевской больницы посредством телемедицинских консультаций помогают специалисты из Томска", — говорится в сообщении.

Как отметил главврач Стрежевской городской больницы Олег Каминский, пострадавших оперативно доставили в медучреждение с ушибами, переломами, травмами разной степени тяжести и общим переохлаждением организма.

"При поступлении всем пострадавшим был проведен ряд диагностических процедур. В результате двое госпитализированы в хирургическое отделение больницы, еще двое в реанимационное — перевод одного из них в общее отделение врачи планируют уже сегодня, 13 февраля. В больнице имеется все необходимое оборудование и медикаменты. Необходимости в переводе пациентов в больницы Томска нет", — подчеркнул Каминский.

Вертолет Ми-8, совершавший санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой, в понедельник днем совершил аварийную посадку в 42 километрах от села Александровское Александровского района Томской области. Погибли два человека, еще четверо пострадали.