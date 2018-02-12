У 66 родственников погибших в авиакатастрофе под Москвой взяли пробы ДНК

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС взяли образцы проб ДНК у 66 родственников погибших в авиакатастрофе под Москвой, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение днем в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 километров от аэропорта "Домодедово"). По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

"По состоянию на 20.00 12 февраля 2018 года обследовано 29 секторов (30 гектаров), обнаружены 499 фрагментов самолета, 1 409 фрагментов тел погибших, осуществлен забор проб ДНК у 66 родственников. Обнаружен второй бортовой самописец", — говорится в сообщении.

Как отмечается, к ликвидации последствий авиакатастрофы привлечены 1 079 человек и 203 единицы техники, в том числе от МЧС России – 520 человек и 107 единиц техники. В зоне чрезвычайной ситуации работают 981 человек и 191 единица техники, девять беспилотных летательных аппаратов и 20 снегоходов.