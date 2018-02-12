У 66 родственников погибших в авиакатастрофе под Москвой взяли пробы ДНК

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС взяли образцы проб ДНК у 66 родственников погибших в авиакатастрофе под Москвой, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"По состоянию на 20.00 12 февраля 2018 года обследовано 29 секторов (30 гектаров), обнаружены 499 фрагментов самолета, 1 409 фрагментов тел погибших, осуществлен забор проб ДНК у 66 родственников. Обнаружен второй бортовой самописец", — говорится в сообщении.
Как отмечается, к ликвидации последствий авиакатастрофы привлечены 1 079 человек и 203 единицы техники, в том числе от МЧС России – 520 человек и 107 единиц техники. В зоне чрезвычайной ситуации работают 981 человек и 191 единица техники, девять беспилотных летательных аппаратов и 20 снегоходов.