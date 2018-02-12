На месте крушения Ан-148 найдено более 1400 фрагментов тел погибших

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Уже 1,4 тысячи фрагментов тел и почти 500 обломков обнаружено на месте падения самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"На месте крушения воздушного судна найдены 1400 фрагментов тел и 495 обломков", — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей.