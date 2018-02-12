На Урале суд признал удалившую грудь женщину мужчиной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Суд признал жительницу Екатеринбурга Юлию Савиновских мужчиной и отказался вернуть ей приемных детей, рассказал адвокат Алексей Бушмаков.

Как заявил Бушмаков, в решении суда сказано, что сыновей у женщины изъяли, так как она состоит в однополом браке. В документе, который частично опубликовал адвокат, также говорится, что регистрация таких союзов в России запрещена.

"Идентификация Савиновских Ю.В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества", — сказано в решении суда.

Двух сыновей у женщины изъяли в сентябре. Савиновских заявила, что это произошло из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Власти заявляли, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских доказал, что таких заболеваний у нее нет.

Также сообщалось, что органам опеки не понравилось посты женщины в интернете, где она под мужским псевдонимом писала рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки. Ее муж заявлял, что у приемных детей в их семье было все необходимое.

Орджоникидзевский суд ранее уже отказывался вернуть ей детей, а также признать незаконным приказ управления по социальной политике района о лишении женщины статуса опекуна. Судья Свердловского областного суда позже вернул административное дело в суд первой инстанции, однако Орджоникидзевский суд повторно вынес такой же вердикт.