МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash (Андрея Ширмана) со сломанной челюстью, чтобы "в Москве обратили внимание" на поведение экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, который якобы избил диджея.
По словам Тимати, Телепнев и его друг, будучи нетрезвыми, сломали диджею челюсть и нанесли черепно-мозговую травму за то, что он "отказался сделать фото на память". Рэпер также опубликовал фото Ширмана, лежащего на больничной койке, и видео, на котором диджей, указывая на свою челюсть, рассказывает, что у него сломана кость, и его уже прооперировали.
Тимати подчеркнул, что свой пост он написал, чтобы "в Москве обратили внимание на члена региональной партии", а губернатор Пермского края "прочитал это и дал соответствующие поручения правоохранительным органам".
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства получения травмы, сообщили РИА Новости в управлении МВД России по Перми.