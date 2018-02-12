МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash (Андрея Ширмана) со сломанной челюстью, чтобы "в Москве обратили внимание" на поведение экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, который якобы избил диджея.

Драка с участием DJ Smash произошла 9 февраля в баре в Перми. Информацию о произошедшем инциденте РИА Новости подтвердил креативный директор бара Данил Гурьянов. СМИ сообщали, что диджея избил Телепнев, который опроверг эту информацию на своей странице в Facebook. В управлении МВД России по Перми РИА Новости сообщили, что в день драки в отдел полиции №6 из больницы поступило сообщение, что к ним доставлен гражданин 1982 года рождения с травмой.

По словам Тимати, Телепнев и его друг, будучи нетрезвыми, сломали диджею челюсть и нанесли черепно-мозговую травму за то, что он "отказался сделать фото на память". Рэпер также опубликовал фото Ширмана, лежащего на больничной койке, и видео, на котором диджей, указывая на свою челюсть, рассказывает, что у него сломана кость, и его уже прооперировали.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) Фев 12, 2018 в 2:47 PST

Тимати подчеркнул, что свой пост он написал, чтобы "в Москве обратили внимание на члена региональной партии", а губернатор Пермского края "прочитал это и дал соответствующие поручения правоохранительным органам".

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства получения травмы, сообщили РИА Новости в управлении МВД России по Перми.