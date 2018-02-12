При аварийной посадке Ми-8 в Томской области пострадал полицейский

НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. Главк МВД по Томской области проводит проверку по факту травмирования сотрудника полиции при аварийной посадке вертолета Ми-8, по предварительной информации, угрозы для его жизни нет, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось, в 15.55 (11.55 мск) понедельника поступила информация, что примерно в 42 километрах от села Александровское Александровского района Томской области произвел аварийную посадку вертолет Ми-8, совершавший санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой. Погибли два человека, еще четверо пострадали.

"На борту воздушного судна среди пассажиров находился сотрудник МО МВД "Стрежевской", обеспечивавший безопасность. В результате происшествия полицейский с полученными травмами доставлен в Стрежевскую городскую больницу", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, угрозы для жизни полицейского нет, добавили в главке. По факту получения травм проводится проверка.

Местный портал vtomske.ru со ссылкой на представителей метеостанции Прохоркино сообщил, что аварийно севший вертолет перевозил в Стрежевой для медпомощи женщину-фельдшера с признаками психического расстройства. На станции изданию рассказали, что женщина в последние сутки вела себя неадекватно, в частности, сожгла свои вещи, разобрала печь в доме и бегала голой по поселку.