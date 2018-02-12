Опубликовано видео задержания в Крыму украинского шпиона

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Симферополе ФСБ задержала гражданина Украины Константина Давыденко по подозрению в шпионаже. Ведомство уже обнародовало кадры оперативной съемки операции.

На видеозаписи видно, что Давыденко задержали при попытке сесть в автомобиль.

Подробности задержания

Операция прошла 11 февраля. Отмечается, что украинец "целенаправленно собирал" по заданию спецслужб сведения, составляющие государственную тайну.

Давыденко передавал Киеву информацию о частях Росгвардии и сотрудниках ФСБ, утечка которой за рубеж могла нанести ущерб безопасности страны.

Возбуждено дело по статье "Шпионаж".

В украинском МИД заявили, что проверяют эту информацию.

Реакция Крыма

Инцидент уже прокомментировали в Крыму. По словам вице-премьера правительства региона Дмитрия Полонского, качество подготовки "так называемых шпионов", которые работают на полуострове под прикрытием, "намного уступает уровню работы наших правоохранительных органов".

"Если кто-то надеется, что он будет безнаказанно на территории Крыма вести диверсионную деятельность, то это большая ошибка этих товарищей", — сказал Полонский РИА Новости.

Вице-премьер также отметил, что ряд государств пытаются повлиять на стабильность ситуации накануне президентских выборов, используя, в том числе Украину.

"Крым, конечно, для них является одной из первостепенных целей. Важно то, что мы это все прекрасно знаем, понимаем, и правоохранительные органы имеют четкий план, как этому всему противодействовать", — подчеркнул Полонский.

Он также отметил, что Украина "превратилась из субъекта в объект международной политики".

"Поэтому эти товарищи выполняют ровно то, то спускают с посольств зарубежных государств", — заключил вице-премьер Республики Крым.

Дестабилизация обстановки

Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин отметил в свою очередь, что это не первый подобный случай. По его мнению, Киев и в дальнейшем не откажется от попыток любыми способами дестабилизировать обстановку на полуострове.

"Мы помним, как задерживали диверсантов, которые готовили террористические акты в Крыму, мы помним группы, которые прорывались на территорию Крыма… Так что обнаружение и задержание очередного шпиона свидетельствует о том, что российские специальные службы очень внимательно эти процессы отслеживают", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Постоянное явление

Член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор (ФСБ) запаса Александра Михайлов также отметил, что с такими инцидентами Россия уже сталкивалась не раз и столкнется еще в будущем.

"Слава Богу, что мы дело имеем пока исключительно только с такими латентными формами шпионажа, а не с террористическими действиями, которые в принципе не исключены тоже. Поэтому, мне думается, что ФСБ свою работу выполняет", — сказал он.

Он подчеркнул, что украинских шпионов, нарушающих российское законодательство, привлекут к ответственности по самым "тяжелым" статьям.

Задержание украинских шпионов

Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах Украины. Так, в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте.

Весной в Самаре поймали агента украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях. В декабре из России депортировали предполагаемого шпиона СБУ, задержанного в Тольятти.

Глава Крыма Сергей Аксенов в декабре прошлого года рассказал, что на полуострове регулярно задерживают украинских шпионов, которые склонны сразу же сотрудничать со следствием.

"Все они дают признательные показания, тут же идут на сотрудничество со следствием", — сообщил он.

Аксенов пояснил, что раскрытые шпионы "быстро сдают", какие указания им дали в управлении разведки Украины, потому что не придерживаются никакой идеологии и у них "нет любви к своей родине".