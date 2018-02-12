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Политолог о задержании шпиона в Крыму: Киеву не дают "разгуляться"

14:1912.02.2018
(обновлено: 14:47 12.02.2018)
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФПерейти в фотобанкГражданин Украины Константин Давыденко, задержанный сотрудниками ФСБ РФ в Симферополе за шпионаж. 12 февраля 2018Гражданин Украины Константин Давыденко, задержанный сотрудниками ФСБ РФ в Симферополе за шпионаж. 12 февраля 2018
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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ФСБ сообщила о задержании в Симферополе украинца по подозрению в шпионаже. Политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что это не первый подобный случай.

Федеральная служба безопасности РФ обнародовала кадры задержания в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

На кадрах оперативной видеосъемки видно, что Давыденко задержали при попытке сесть в автомобиль.

Дмитрий Долгополов, задержанный ФСБ РФ в Симферополе по обвинению в передаче спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну. 29 сентбря 2017
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Ранее в понедельник Центр общественных связей ФСБ сообщил, что Давыденко был задержан в воскресенье, 11 февраля, сотрудниками ФСБ в Симферополе. Отмечается, что Давыденко целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ. По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж".

Как заявила позже официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, МИД Украины проверяет информацию о задержании украинца по подозрению в шпионаже.

"К сожалению, информации нет, но мы проверяем эту информацию, действительно ли это так, и работаем с компетентными органами Украины", – сказала Беца в понедельник в эфире телеканала "112 Украина"

Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что это не первый подобный случай. По его мнению, Киев и в дальнейшем не откажется от попыток любыми способами дестабилизировать обстановку на полуострове.

"Ничего удивительного в этом нет. Я думаю, наши специальные службы прекрасно понимают, что Киев будет и дальше делать все возможное для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Крыму. Мы помним, как задерживали диверсантов, которые готовили террористические акты в Крыму, мы помним группы, которые прорывались на территорию Крыма… Так что обнаружение и задержание очередного шпиона свидетельствует о том, что российские специальные службы очень внимательно эти процессы отслеживают. И, соответственно, "разгуляться" киевским властям на территории Крыма не дадут. Но при этом нужно понимать, что в преддверии выборов (в России) попытки провокаций будут только усиливаться", – сказал Игорь Шишкин.

Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах Украины. Так, в сентябре прошлого года в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной в Самаре был пойман агент украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях. В декабре 2017 года из России депортировали предполагаемого шпиона СБУ, задержанного в Тольятти.

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© ФСБ РФ
Кадры задержания украинца за шпионаж в Симферополе. Оперативная съемка ФСБ

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