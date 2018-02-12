Политолог о задержании шпиона в Крыму: Киеву не дают "разгуляться"

Федеральная служба безопасности РФ обнародовала кадры задержания в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб.
На кадрах оперативной видеосъемки видно, что Давыденко задержали при попытке сесть в автомобиль.
Как заявила позже официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, МИД Украины проверяет информацию о задержании украинца по подозрению в шпионаже.
"К сожалению, информации нет, но мы проверяем эту информацию, действительно ли это так, и работаем с компетентными органами Украины", – сказала Беца в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".
Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что это не первый подобный случай. По его мнению, Киев и в дальнейшем не откажется от попыток любыми способами дестабилизировать обстановку на полуострове.
"Ничего удивительного в этом нет. Я думаю, наши специальные службы прекрасно понимают, что Киев будет и дальше делать все возможное для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Крыму. Мы помним, как задерживали диверсантов, которые готовили террористические акты в Крыму, мы помним группы, которые прорывались на территорию Крыма… Так что обнаружение и задержание очередного шпиона свидетельствует о том, что российские специальные службы очень внимательно эти процессы отслеживают. И, соответственно, "разгуляться" киевским властям на территории Крыма не дадут. Но при этом нужно понимать, что в преддверии выборов (в России) попытки провокаций будут только усиливаться", – сказал Игорь Шишкин.
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