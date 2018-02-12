Врачи оценили состояние пострадавших при аварийной посадке Ми-8 под Томском

НОВОСИБИРСК, 12 фев — РИА Новости. Двое из четырех пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 в Томской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель горбольницы города Стрежевой, куда доставили пострадавших.

"Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней степени тяжести в хирургическом отделении", — сообщил собеседник агентства.

В свою очередь обладминистрация сообщает, что взяла под контроль оказание помощи пострадавшим при жесткой посадке, а также ход расследования уголовного дела по этому факту.

По данным властей региона, вертолет, принадлежащий авиакомпании "Ельцовка", перевозил пациентку из поселка Октябрьский Александровского района в больницу города Стрежевой. На борту находилось шесть человек. Два человека (члены экипажа) погибли.

"В 18.34 (14.34 мск) прибывший на место происшествия вертолет доставил пострадавших в Стрежевой. На взлетной полосе пострадавших встретили три автомобиля скорой медицинской помощи. Как сообщил главный врач Стрежевской городской больницы Олег Каминский, к приему пациентов готовы все отделения, сформированы бригады врачей", — говорится в сообщении.