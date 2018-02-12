Дело о ДТП на Алтуфьевском шоссе в Москве передали в суд

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Следователи направили в суд материалы дела в отношении водителя иномарки — предположительного виновника ДТП на Алтуфьевском шоссе в конце прошлого года, в результате которого погиб трехлетний ребенок, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

По информации ГУМВД, в декабре 2017 года водитель автомобиля Skoda проехал на красный свет светофора на Алтуфьевском шоссе и сбил трех пешеходов — семью с трехлетним сыном. При этом мальчик и один из родителей получили тяжелые травмы.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 31–летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления "нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказала Иванова журналистам. Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.