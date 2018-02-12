В Крыму предупредили об активизации украинских спецслужб

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Украинские спецслужбы активизируют свою деятельность в Крыму накануне выборов президента РФ, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Отмечается, что Давыденко целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ. По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж".

"Украинские спецслужбы активизируют свою деятельность в Крыму накануне предстоящих выборов. Поэтому надо быть готовыми не только нашим спецслужбам, но и все крымчане должны принимать в этом участие и разоблачать этих людей", — сказал Иоффе.

По его словам, украинские спецслужбы могут делать ставку на диверсантов и шпионов.

"Нам надо вспомнить, как действовала в годы войны организация, которая называлась "Смерш" (сокращение от "Смерть шпионам!" — название контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны)", — подчеркнул Иоффе.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.