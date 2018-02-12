Губернатор Оренбуржья отменил визит на инвестфорум из-за авиакатастрофы

УФА, 12 фев — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг отменил визит на инвестиционный форум в Сочи из-за авиакатастрофы в Подмосковье, где погибли жители региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы области.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"Юрий Берг, который планировал возглавить оренбургскую делегацию на инвестфоруме в Сочи, отменил поездку. Кроме того, сократилась численность делегации из области, а также программа, которую должны были там представить российскому бизнесу", — сообщил собеседник агентства. По его данным, оренбургскую группу возглавит вице-губернатор по финансовой политике Наталья Левинсон. Собеседник отметил, что в эти дни все чиновники правительства, в том числе губернатор, будут заняты работой с семьями погибших в авиакатастрофе.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля.