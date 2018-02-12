Прокуратура выясняет обстоятельства аварийной посадки Ми-8 под Томском

КРАСНОЯРСК, 12 фев — РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Оксана Горбунова.

Ранее сообщалось, что в 15.55 в ГУМЧС России поступила информация, что в 42 километрах юго-восточнее села Александровское Александровского района совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. По предварительным данным, пострадали шесть человек, погибших нет.

"Начата проверка, выясняются все обстоятельства", — сказала Горбунова.