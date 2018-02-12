В Томской области при аварийной посадке вертолета погибли два человека

НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, погибли в результате аварийной посадки вертолета в Томской области, еще четверо пострадали, сообщил РИА Новости мэр городского округа Стрежевой Валерий Харахорин.

"По последней информации, двое погибших, а остальные четверо пострадали, получив травмы различной степени тяжести", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что на место аварийной посадки направлены два вертолета для оказания помощи пострадавшим. "Мы сейчас будем встречать в аэропорту два борта с пострадавшими", — сказал Харахорин.

В свою очередь ГУМЧС по региону сообщает, что в 16.00 (12.00 мск) на поиски вылетели два вертолета Ми-8, в 17.28 (13.28 мск) воздушное судно было обнаружено. По предварительным данным ведомства, пострадали четыре человека, двое погибли.

В управлении сообщили, что вертолет совершал санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой. Пострадавшие транспортируются в больницу Стрежевого.