В Томской области при аварийной посадке вертолета погибли два человека

НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, погибли в результате аварийной посадки вертолета в Томской области, еще четверо пострадали, сообщил РИА Новости мэр городского округа Стрежевой Валерий Харахорин.
Он отметил, что на место аварийной посадки направлены два вертолета для оказания помощи пострадавшим. "Мы сейчас будем встречать в аэропорту два борта с пострадавшими", — сказал Харахорин.
В свою очередь ГУМЧС по региону сообщает, что в 16.00 (12.00 мск) на поиски вылетели два вертолета Ми-8, в 17.28 (13.28 мск) воздушное судно было обнаружено. По предварительным данным ведомства, пострадали четыре человека, двое погибли.
В управлении сообщили, что вертолет совершал санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой. Пострадавшие транспортируются в больницу Стрежевого.