На "горячую линию" МЧС после крушения Ан-148 поступило более 700 звонков

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. После крушения Ан-148 в Подмосковье на "горячую линию" МЧС России поступило 724 звонка, сообщается на сайте ведомства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей.

"Психологическая служба МЧС России оперативно реагирует на все случаи оказания экстренной помощи в связи с авиакатастрофой самолета Ан-148 в Подмосковье. Продолжает работать "горячая линия" 8-800-775-1717, по которой можно получить не только психологическую, но и информационную поддержку. На нее уже поступило 724 звонка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что психологи сопровождают близких погибших в авиакатастрофе на всех этапах при проведении следственных мероприятий в Москве и Орске. Согласно сообщению, к оказанию помощи привлечена группа из 32 ведомственных психологов, руководит которой директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

С момента получения информации о чрезвычайной ситуации психологи работали в "Домодедово" и аэропорту Орска. Помощь специалистов была оказана в 74 случаях.