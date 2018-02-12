Криминала в ранении школьника ножницами в Кемерово не усмотрели

КЕМЕРОВО, 12 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын считает случайностью инцидент с 10-летними мальчиками, один из которых ранил другого в шею найденными на улице ножницами.

По данным ГУМВД по Кузбассу, вечером 9 февраля в медицинское учреждение за помощью обратился ребенок с резаной раной в области шеи. Предварительно установлено, что двое 10-летних детей на улице нашли ножницы. В ходе игры один из них случайно задел ими другого. Мальчику оказали медицинскую помощь, его здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции проводят проверку.

С правоохранительными органами, которые выясняют все обстоятельства инцидента, сотрудничает аппарат регионального детского омбудсмена. По словам Кислицына, взявшего происшествие под личный контроль, никакого криминала в случившемся не усматривается, а сам инцидент произошел за пределами школы.

"Не стал бы сгущать краски, как и в предыдущем случае, когда мальчик случайно ранил девочку (ножом на перемене в кемеровской школе). Эта ситуация была за пределами школы. Мальчишки катались на горке и там же нашли ножницы, стали выхватывать их друг у друга, в результате один из них поранил другого. Школа, по большому счету, вообще ни при чем", — сказал он РИА Новости.

Несмотря на то, что все произошло вне учебного учреждения, директор школы проявила инициативу и пригласила родителей обоих мальчиков поговорить. По данным уполномоченного, претензий родители на тот момент не имели, согласились, что это произошло случайно, и "у мальчишек такое бывает".

"Мама виновного мальчика предлагала денежную компенсацию, но мама пострадавшего отказалась. В итоге ситуация раздутая, появились разговоры, что мама виновного работает в арбитражному суде, но все это притянуто за уши. Злого умысла не было. Возможно, мама пострадавшего мальчика одумалась, что можно было денег заработать, вот и началась шумиха в соцсетях и СМИ. Считаю, это не совсем корректно", — отметил Кислицын.

В начале февраля на перемене в коридоре школы №48 города Кемерово девятиклассник случайно нанес поверхностное ранение 13-летней девочке из седьмого класса, когда демонстрировал одноклассникам принесенный из дома перочинный нож. Школьницу на "скорой" увезли в многопрофильную детскую больницу. По оценкам врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. После этого губернатор Аман Тулеев обратился к родителям кузбасских школьников с просьбой быть внимательными к своим детям, проверять наличие опасных предметов в сумках и рюкзаках, а также потребовал отстранить от должности директора школы.