Под Красноярском рассказали о водителе столкнувшегося с грузовиком минивэна

КРАСНОЯРСК, 12 фев — РИА Новости. Водитель минивэна, спровоцировавший ДТП на трассе в Красноярском крае, где погибли восемь человек, 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК РФ по региону Ольга Дегидь.

Ранее МВД сообщало, что в субботу утром на 70-м километре трассы "Канск-Тасеево-Устье" минивэн Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ". В результате ДТП погибли восемь человек, из них трое несовершеннолетние — девушка 17 лет и два маленьких ребенка.

По данным СК, водитель автомобиля Honda осуществлял регулярные транспортные перевозки по маршруту село Дзержинское – Красноярск без необходимых разрешительных документов, и все погибшие являлись его пассажирами.

"Также известно, что 44-летний водитель 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скоростного режима", — сказала Дегидь.

По данному факту следствием и полицией возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).