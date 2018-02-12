Взрыв на борту Ан-148 произошел уже после падения, заявили в СК

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Взрыв на борту Ан-148, разбившегося в Подмосковье, произошел уже после крушения, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, в момент падения самолет не горел.

Следователи обыскивают офис авиакомпании "Саратовские авиалинии", которой принадлежал самолет. Сотрудники СК изъяли образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, данные систем слежения за самолетом, электронные записи показателей радара.

Назначены судебно-криминалистические экспертизы.

Крушение самолета

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В авиакомпании заявили, что перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен. При этом перевозчик временно приостановил эксплуатацию всех шести Ан-148 и пообещал сотрудничать со следствием.

В районе крушения нашли параметрический бортовой самописец. Поиски речевого самописца продолжаются.

В правительстве заявили, что семья каждого из погибших получит более трех миллионов рублей.