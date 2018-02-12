МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России обнародовала кадры задержания в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

На кадрах оперативной видеосъемки видно, что Давыденко задержали при попытке сесть в автомобиль.

Как ранее сообщил Центр общественных связей ФСБ, Давыденко был задержан в воскресенье сотрудниками ФСБ в Симферополе. Отмечается, что Давыденко целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и данные о сотрудниках ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности России. По данному факту возбуждено дело по статье "Шпионаж".