В Вологде будут судить врача за удаление коренных зубов вместо молочных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении врача из Вологды, который, не имея квалификации стоматолога-хирурга, удалил девочке два коренных зуба вместо молочных, сообщило в понедельник СУСК РФ по области.

По версии следствия, 39-летний мужчина работал зубным врачом в одной из частных фирм Вологды. В апреле 2017 года эта компания заключила договор с местной жительницей на оказание платных стоматологических услуг ее дочери, которой требовалось удалить два молочных зуба.

"Обвиняемый решил оказать данную услугу, не имея соответствующего образования по специальности "врач стоматолог-хирург". При этом удалил два других коренных зуба. Указанный дефект медицинской помощи являлся небезопасным, поскольку создал угрозу причинения вреда здоровью малолетней девочке, которая по заключению экспертов частично утратила жевательную функцию… Бывший врач обвиняется в совершении преступления, предусмотренного (статьей) "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей", — говорится в сообщении следственного управления.

Как добавляет СУСК, в ходе следствия обвиняемый признал свою вину.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует следственное управление. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.