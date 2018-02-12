В Орск прибыли медики за образцами ДНК родственников жертв крушения Ан-148

УФА, 12 фев — РИА Новости. Медики из Москвы прибыли в Орск, чтобы взять образцы ДНК у родственников погибших в катастрофе Ан-148 для проведения генетической экспертизы, сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"Сегодня из Москвы прилетела команда медиков, которая будет помогать местным коллегам в заборе проб ДНК у родственников погибших орчан. С ними прилетела бригада высококвалифицированных психологов, которые имеют опыт, работая с людьми, испытавшими стресс от потери близких", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее МЧС РФ сообщило, что в 8.00 из Москвы в Оренбургскую область вылетел самолёт ведомства с межведомственной оперативной группой на борту. В состав вошли представители МЧС России, СК, Минтруда, и Минздрава. В Орске у родственников погибших возьмут образцы ДНК для проведения генетической экспертизы в Москве.