Сибиряк, празднуя рождение сына с проститутками, застрелил одну из них

КРАСНОЯРСК, 12 фев — РИА Новости. Житель Красноярского края праздновал рождение сына в компании друзей и проституток, а позже, не сойдясь в цене за интимные услуги, застрелил одну из них, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В настоящее время мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство", санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы.
В ГСУ СК региона РИА Новости рассказали, что инцидент произошел в городе Минусинск на юге Красноярского края, а убитая девушка — жительница Хакасии.
"Девушка (убитая. — Прим. ред.) из Абакана. Обвиняемый вину не признает", — сказала официальный представитель следствия Ольга Дегидь.