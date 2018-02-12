В Подмосковье вынесли приговор врачу, который изнасиловал пациентку

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Суд признал виновным врача Подольском больницы, который в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия в отношении пациентки, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении врача анестезиолога-реаниматолога ГБУЗ МО "Подольская городская больница №2" Зиедулло Носирова. Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пациентки, а также двух эпизодов мошеннических действий. Приговором суда Носирову назначено наказание в 7,5 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Как сообщается, следствием и судом установлено, что в ночь с 4 на 5 января 2017 года Носиров, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния не смогла оказать ему сопротивление.

Кроме того, установлено, что в апреле и июле 2016 года, врач вводя в заблуждение родственников пациентов, незаконно требовал деньги за оказание медицинской помощи, получив таким образом 13 тысяч рублей.