Суд продлил срок задержания замминистра сельского хозяйства Забайкалья

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Суд продлил срок содержания под стражей заместителю министра сельского хозяйства Забайкалья Ирине Малакшиновой до 15 февраля, сообщается в Telegram-канале СК России.

Как, на ваш взгляд, нужно наказывать за взяточничество? Большими реальными сроками

Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.6% Большими реальными сроками

32.0% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

22.5% Разве что высшая мера поможет

23.6% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

"Суд продлил срок содержания под стражей до 15.02 заместителю министра сельского хозяйства Забайкалья Ирине Малакшиновой. Сегодня (в понедельник — ред.) планируется избрать меру пресечения её руководителю Михаилу Кузьминову", — говорится в сообщении.

Ранее полиция задержала министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьминова и его заместителя Малакшину. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статьям "превышение должностных полномочий" и "воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности". По данным следствия, в 2017 году ряду сельхозпроизводителей из федерального бюджета были выделены деньги на возмещение ущерба от летней засухи. Деньги предназначались на покупку семян, кормов, техники, однако, как отмечает следствие, чиновники, превышая должностные полномочия, потребовали от фермеров из полученных компенсаций досрочно погасить займы, выданные им фондом поддержки предпринимателей. Из незаконно взысканных средств подозреваемые выдали заем в 10 миллионов рублей другому сельхозпредприятию.