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Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД

11:3312.02.2018
(обновлено: 11:36 12.02.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗдание московского городского суда. Архивное фотоЗдание московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего оперативника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Сергея Астафурова по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Поскольку дело имеет гриф секретности, слушания проходили в закрытом режиме. По этой же причине судья огласил лишь вводную и резолютивную части приговора.

"Признать Астафурова виновным, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев, лишить его специального звания "майор", — сказал судья Олег Музыченко.

Второму фигуранту дела — директору ФГУП "Промресурс" Владимиру Спиридонову — суд назначил такой же срок. Ему помимо пособничества в превышении полномочий вменяется подделка документов (диплом о высшем образовании) и незаконное хранение оружия.

Прокурор ранее запросила для Астафурова шесть лет колонии общего режима. Такой же срок гособвинитель запросила для второго обвиняемого — директора ФГУП "Промресурс" Владимира Спиридонова.

Уголовное дело в отношении Астафурова и Спиридонова было возбуждено в январе прошлого года. Первый обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, второй — в пособничестве оперативнику и незаконном хранении оружия.

К моменту ареста Астафуров служил в 12 отделе управления "Т" ГУЭБиПК, но до этого работал в управлении "М", которое занималось пресечением экономических преступлений в области металлургии.

По версии следствия, Астафуров в 2014 году фальсифицировал материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении владельца ЧТПЗ Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова, из которых следовало, что последний пытался подкупить директора ФГУП "Промресурс" Владимира Спиридонова за фальсификацию результатов проведенной в 2013 году проверки ЧТПЗ. Шибанов и Комаров были арестованы и содержались под стражей. Однако потом дело прекратили, а их признали потерпевшими уже по делу в отношении оперативника ГУЭБиПК.

Экс-глава антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Денис Сугробов в Московском городском суде. 27 апреля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дело Сугробова: "борцы с коррупцией" получили от 17 до 22 лет колонии
Экс-полицейский отрицает вину. В ходе предварительного следствия он называл свое уголовное преследование "заказом" и "местью олигарха Комарова". Кроме того, Астафуров пояснил, что видел Комарова "один раз в жизни", когда "сопровождал следователя", а Шибанова видел в СИЗО, куда прибыл "по поручению того же следователя". Он также отметил, что был привлечен к расследованию дела в отношении Комарова только "спустя восемь дней после обыска и возбуждения в отношении него дела".

Защита Астафурова указывает, что оперативнику вменяется причинение тяжких последствий в виде процессуального задержания подозреваемого, предъявление обвинения и избрание меры пресечения указанным лицом, однако в полномочия оперативника эти действия не входят, поскольку задерживает и предъявляет обвинение следователь, а санкцию на арест дает суд. Поэтому, считают адвокаты, оперативнику тяжкие последствия в виде указанных процессуальных действий вменены быть не могут.

Спиридонов также отрицает вину. По его словам, Шибанов и Комаров предложили ему уничтожить секретные документы за деньги, но он отказался. Спиридонов утверждает, что Комаров незаконно получил в качестве возмещения НДС четыре миллиарда рублей, которые, благодаря его усилиям, ЧТПЗ впоследствии вернул в бюджет. За это, утверждал подсудимый, он получил благодарности от ФСБ и Минпромторга.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Андрей Филин
опрос какой -то неполноценный, всякое предложение это полумера.
Я считаю что взяточников нужно
1. Конфискат полный (штраф уже платить нечем.)
2. туремный срок
3. запрет на руководящие должности (естественно в гос.структурах)
4. Клеймо во все базы данных - взяточник.
12:17
12.02.2018
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