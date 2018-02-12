Мосгорсуд вынес приговор экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего оперативника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Сергея Астафурова по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.6% Большими реальными сроками

32.0% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

22.5% Разве что высшая мера поможет

23.6% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

Поскольку дело имеет гриф секретности, слушания проходили в закрытом режиме. По этой же причине судья огласил лишь вводную и резолютивную части приговора.

"Признать Астафурова виновным, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев, лишить его специального звания "майор", — сказал судья Олег Музыченко.

Второму фигуранту дела — директору ФГУП "Промресурс" Владимиру Спиридонову — суд назначил такой же срок. Ему помимо пособничества в превышении полномочий вменяется подделка документов (диплом о высшем образовании) и незаконное хранение оружия.

Прокурор ранее запросила для Астафурова шесть лет колонии общего режима. Такой же срок гособвинитель запросила для второго обвиняемого — директора ФГУП "Промресурс" Владимира Спиридонова.

Уголовное дело в отношении Астафурова и Спиридонова было возбуждено в январе прошлого года. Первый обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, второй — в пособничестве оперативнику и незаконном хранении оружия.

К моменту ареста Астафуров служил в 12 отделе управления "Т" ГУЭБиПК, но до этого работал в управлении "М", которое занималось пресечением экономических преступлений в области металлургии.

По версии следствия, Астафуров в 2014 году фальсифицировал материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении владельца ЧТПЗ Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова, из которых следовало, что последний пытался подкупить директора ФГУП "Промресурс" Владимира Спиридонова за фальсификацию результатов проведенной в 2013 году проверки ЧТПЗ. Шибанов и Комаров были арестованы и содержались под стражей. Однако потом дело прекратили, а их признали потерпевшими уже по делу в отношении оперативника ГУЭБиПК.

Экс-полицейский отрицает вину. В ходе предварительного следствия он называл свое уголовное преследование "заказом" и "местью олигарха Комарова". Кроме того, Астафуров пояснил, что видел Комарова "один раз в жизни", когда "сопровождал следователя", а Шибанова видел в СИЗО, куда прибыл "по поручению того же следователя". Он также отметил, что был привлечен к расследованию дела в отношении Комарова только "спустя восемь дней после обыска и возбуждения в отношении него дела".

Защита Астафурова указывает, что оперативнику вменяется причинение тяжких последствий в виде процессуального задержания подозреваемого, предъявление обвинения и избрание меры пресечения указанным лицом, однако в полномочия оперативника эти действия не входят, поскольку задерживает и предъявляет обвинение следователь, а санкцию на арест дает суд. Поэтому, считают адвокаты, оперативнику тяжкие последствия в виде указанных процессуальных действий вменены быть не могут.

Спиридонов также отрицает вину. По его словам, Шибанов и Комаров предложили ему уничтожить секретные документы за деньги, но он отказался. Спиридонов утверждает, что Комаров незаконно получил в качестве возмещения НДС четыре миллиарда рублей, которые, благодаря его усилиям, ЧТПЗ впоследствии вернул в бюджет. За это, утверждал подсудимый, он получил благодарности от ФСБ и Минпромторга.