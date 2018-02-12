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Происшествия

Разбившийся Ан-148 был исправен, заявили в авиакомпании

Сюжет:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (203)
11:2912.02.2018
(обновлено: 12:44 12.02.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте крушения Ан-148 в Раменском районе. 12 февраля 2018Сотрудники МЧС России на месте крушения Ан-148 в Раменском районе. 12 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Самолет Ан-148 перед вылетом в Орск прошел необходимую проверку, заявила пресс-служба авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Вертолет МЧС России в Раменском районе на месте крушения Ан-148
© РИА Новости / Илья Питалев
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На месте крушения Ан-148 нашли второй черный ящик
"Перед каждым вылетом на рейс самолет проходит форму оперативного обслуживания, перед вылетом рейса 6В-703 Москва-Орск 11 февраля 2018 года также была проведена форма техобслуживания, которая не выявила отклонений на воздушном судне", — отметили в компании.

Сообщается, что 11 февраля Ан-148 выполнил несколько авиарейсов: Пенза-Москва, Москва-Саратов, Саратов-Москва и далее, уже с новым экипажем, вылетел из "Домодедово" в Орск. Экипаж рейса менялся в соответствии с планом полета.

В парк авиаперевозчика воздушное судно, потерпевшее крушение, поступило в феврале 2017 года. В январе 2018 года оно прошел форму С-чек, на которой проверялись, в том числе, агрегаты двигателя, планера, крыла, была подтверждена летная годность самолета.

Подчеркивается, что "Саратовские авиалинии" готовы по первому требованию предоставлять все необходимые документы следователям, чтобы "узнать истинные причины аварии самолета".

Авиакомпания также  временно приостановила эксплуатацию Ан-148. Всего в воздушном парке "Саратовских авиалиний" шесть таких самолетов.

Крушение самолета

На месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"
Очевидцы рассказали подробности о крушении Ан-148 в Подмосковье
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Власти Саратовской, Оренбургской и Ленинградской областей выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Мэр столицы Сергей Собянин также заявил, что столичные власти помогут родным москвичей, погибших в катастрофе.

Поисково-спасательная операция завершилась ночью. В районе крушения нашли два черных ящика, они в удовлетворительном состоянии. Еще несколько дней на месте будут работать следователи и эксперты.

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© Ruptly
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения Ан-148 в Раменском районе
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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Александр Зубченко
Снова человеческий фактор?
12:20
12.02.2018
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Простой Обыватель
это на бумаге, а по факту?
12:11
12.02.2018
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botanik_su
Саратовские авиалинии уже всё "рассказали" о себе крушением самолета АН 148. Теперь пусть рассказывают о них СК и прокуратура.
12:07
12.02.2018
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