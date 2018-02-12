Пермский депутат опроверг слухи, что он избил диджея Smash

ПЕРМЬ, 12 фев — РИА Новости. Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев заявил на своей странице в сети Facebook о непричастности к драке в баре Перми, в которой был травмирован популярный российский DJ Smash.

"Сегодня узнал, что про меня в СМИ появилась дискредитирующая информация, все вранье!" — говорится в сообщении. По словам Телепнева, он хорошо относится к DJ Smash и его творчеству, а при встрече с ним в баре он лишь сделал пару фотографий.

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Драка с участием музыканта произошла вечером в пятницу, 9 февраля. Информацию о произошедшем инциденте РИА Новости подтвердил креативный директор бара Данил Гурьянов.

"DJ Smash действительно пострадал в драке, но мы не знаем точно, что стало её причиной. Никто в баре также не готов утверждать, кто помимо музыканта был участником конфликта", — пояснил Гурьянов.

По данным представителя бара, для выяснения обстоятельств происшествия руководство заведения передало имеющиеся видеозаписи с камер наблюдения сотрудникам полиции и представителям музыканта.

В управлении МВД России по Перми РИА Новости сообщили, что в день драки в отдел полиции №6 (дислокация Ленинский район) из больницы поступило сообщение, что к ним доставлен гражданин 1982 года рождения с травмой.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства получения травмы", — добавили в ведомстве.